Zia at Scarlet, NAKAW-EKSENA sa kasal nina Hayden at Dra. Belo

ANG cute ng post ng fashion designer na si Michael Cinco.

Dalawang cute na bagets sa showbiz ang ipinost niya, sina Scarlet Snow Belo at Zia Dantes.

Sila pala ang flower girls sa kasal nina Dra. Vicki Belo at Dr. Hayden Kho na gaganapin sa Paris sa September.

Ang cute ni Scarlet na sinusukatan ni Michael para sa gown nito. Nasa caption nito, “Fitting with my new model the very cute Scarlet Snow…can’t wait to see her in her very cute flower girl dress…”

May isa rin siyang post na bitbit ni Marian si Zia at si Scarlet ay bitbit ni Doc Hayden.

Napakaamo ng mukha ni Zia at sobrang cute ng pagpa-pout ng labi niya.

Nasa caption nito, “The most adorable babies in town @scarletsnowbelo and Zia with their beautiful @marianrivera and Papa @dochayden…”

Tiyak na ang dala­wang ito ang magnanakaw-eksena sa kasal nina Dra. Vicki at Doc Hayden.