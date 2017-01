Zero-tolerance vs scalawags

Iminungkahi ni Senate Minority Leader Ralph Recto kay PNP Director General Ronald dela Rosa na pairalin ang zero-tolerance policy laban sa mga scalawags nitong tauhan na sinasamantala ang anti-drug campaign para sa kanilang mga personal na interest.

Tinukoy ng senador ang ilang pulis na sinamantala ang illegal drug campaign sa pamamagitan na pangingikil laban sa mga sibilyan na tinawag ngayong ‘toknap cops’.

Kung wala umanong kaparusahan na ipapataw laban sa mga sangkot na pulis ay magiging masama ang impression ng publiko laban sa kapulisan.

“Without sanctions levied on erring cops, the public impression is that they’re a protected species,” ayon kay Recto.

Kailangan umanong magkaroon ng ‘public display of discipline’ laban sa mga nasassangkot sa krimen upang magsilbi itong babala laban sa mga abusadong pulis at pagtiyak na rin sa publiko na hindi kinokonsinte o kinakanlong ng liderato ang mga tiwali nitong tauhan.