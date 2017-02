‘YUNG GUSTO NG TAO, GO!’ – PACQUIAO

Hindi lang si American Terrence Crawford, sumunod na rin si Manny Pacquiao na nagpa-survey sa Twitter para pulsuhan kung sino ang gusto ng fans na kanilang makalaban.

Noong Feb. 8, nag-tweet si Crawford (@budcrawford402) ng “Who would you like to see me fight next? I have been getting a lot of suggestions from fans. If who you want isn’t on here, reply with name.”

Hanggang kagabi, may two days pa ang pa-survey ni Crawford. Nasa listahan ng pagpipilian sina Pacquiao, Mikey Garcia, Danny Garcia at Felix Diaz.

Nitong Lunes ay si Pacquiao (@mannypacquiao) naman ang nagtanong sa kanyang followers: “Who do you want me to fight next in the UAE?” at sa ibaba ay ang mga pangalan nina British Amir Khan, Australian Jeff Horn, Crawford at Briton Kell Brook.

Mukhang hanggang hatinggabi lang ang botohan ng kay Pacquiao.

“Para ‘yung gusto ng tao kung sino makakalaban ko, ‘yung gusto nila,” paliwanag ni Pacquiao nang matiyempuhan kahapon bago pumasok ng session hall ng Senado.

“Ready naman ako,” paniniguro ni Pacquiao kahit sino ang mapili ng fans.

Noong nakaraang buwan ay sinabi ng promoter ni Pacquiao na si Bob Arum ng Top Rank na ang wala pang talong si Horn ang makakalaban ng Pinoy boxing icon at napaulat din na nakiki­pag-negosasyon na ang Minister of Tourism ng Queensland para doon sa Australia gawin ang sagupaan.

Pero mukhang nagbago ang ihip ng hangin dahil sinabi ni Pacquiao na sa UAE ang susunod niyang laban.