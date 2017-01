YOUNG, TALL, FAST

May mga sorpresang hugot sa 12 players pang dinagdag sa Gilas 5.0 Pool of 24.

Bago ang second game ng PBA Philippine Cup sa PhilSports Arena, binasa ni Samahang Basketbol ng Pilipinas vice president Al Panlilio ang 12 pla­yers na nasa listahan ni coach Chot Reyes, ang isang dosenang manlalaro na idadagdag sa 12-member Gilas Cadets.

Sa guards ay natawag ang pangalan nina Jayson Castro, Terrence Romeo, LA Revilla at Paul Lee. Sa wings sina Art dela Cruz, Jonathan Grey at Calvin Abueva. Bigs ni Reyes sina June Mar Fajardo, Japeth Aguilar, Raymond Almazan, Bradwyn Guinto at Norbert Reyes.

Nagretiro na sa national team si Castro, kasama si TNT teammate Ranidel de Ocampo, pagkatapos ng FIBA Olympic Qualifying sa Manila noong July pero napakiusapan na bumalik.

Ang Gilas cadets ay sina Mac Belo, Kevin Ferrer, Roger Pogoy, Carl Bryan Cruz, Von Pessumal, Russel Escoto, Ed Daquioag, Fonzo Gotladera, Matthew Wright, Mike Tolomia, Arnold Van Opstal at Jio Jalalon.

“It’s a very young team, it’s balanced and a combination that run,” paliwanag ni Reyes.

“Issue na lang is how do we come together. With veteran smart, magandang halo.”

Mga sariwang tuhod, kasama ng mga beteranong mandirigma. Pinaka-senior sa pool si Japeth Aguilar na mag-30 lang sa Jan. 25. Nalaglag sa listahan ni Reyes sina Gabe Norwood, RDO at Marc Pingris.

Isa pa sa ikinunsidera ang napagkasunduang isang player lang mula sa bawat team (12) sa PBA ang kukunin sa Gilas, kaya nawala si Norwood ng Rain or Shine pabor sa sopresang si Almazan, nakalos si Pingris ng Star para kay Lee. Dahil nasa pool na si Aguilar, nawala si Ginebra guard LA Tenorio kaya marahil nasama si Revilla.

“It’s versatile and it’s the tallest group of players that we assembled,” giit ni Reyes.

Sinabi pa ng nagbabalik sa national team na si Reyes na nakatuon sila una sa World Championships sa 2019, at sa 2020 Tokyo Olympics.