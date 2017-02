Young actress, wagi sa KAARTEHAN

By SHALALA

SEXY young actress, primadona par excellance!

Sa pagandahan at kaseksihan, lamang na lamang si ate. Sa kaartehan, pa­nalo siya!

Unang sabak niya sa showbiz, kabogera agad ang arrival niya. Eh paano, gandara siyang tunay.

Pero sa akting, waley siya up to now.

Controversial din siya kaya napag-uusapan siyang madalas at ‘yun ang like na like niya.

Kaya lang, bakit hindi siya like ng mga nakatrabaho niya sa tv at pelikula?

May chika na may sariling mundo ito at waaah niya feel maki-bonding sa mga nakakasama niya.

Halimbawa na lang, ang pangyayari sa katatapos na guesting niya sa isang madramang show.

Hirap na hirap ang buong staff at maging ang direktor sa kaartehan ni ate.

Isang malaking eksena ang kukunan. Pre­sent ang mga panguna­hing artista.

Rehearsal muna at throw line with co-stars. In fairness, perfect si ate.

So, ite-take na ni direk… biglang nag-excuse si ate na may kukunin lang sa dressing room.

Ready na ang mga ilaw at mga camera. Ang mga artista, exci­ted sa malaking eksena.

Pati mga extra, nakapuwesto na.

Ipinatawag na si sexy actress pero hindi pa lumalabas. Si alalay ang chumika na kausap lang ni ate ang jowa sa cellphone. Tumili si direk na mamaya na ang telepono, work muna dahil nakatengga na ang lahat para sa kukunang eksena.

30 minutes na, waaah pa rin si ate na tawa nang tawa habang kausap ang jowa sa kabilang linya.

Biglang sumigaw ang executive producer, “Mahiya ka naman sa mga taong naghihintay sa ‘yo! Ikaw na lang ang hinihintay kanina pa!”

Biglang nagpaalam si ate sa kausap. Nang lumabas, dinedma siya ng lahat.