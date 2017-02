Young actress, sunud-sunuran sa BF na young actor

By GORGY RULA

DAHIL malapit na ang Valentine’s Day, napapag-usapan ang dalawang showbiz sweethearts na sobrang in love na in love raw ngayon.

‘Yung isang couple ay ang young actor at young actress na iba na raw ang relasyon dahil nakikita kung gaano nila ka-love ang isa’t isa.

Kaya lang, nahihirapan na ang kani-kaniyang manager sa pag-handle dahil apektado ang trabaho kapag may isyu silang dalawa.

Hindi bago ang ganu’ng drama.

Ang ikinaloloka ng managers, sob­rang nakikialam na si young actor sa kanilang trabaho na pati ang career ng kasintahang young actress ay pinapakialaman.

Hindi kaagad nakakapag-decide si young actress sa projects na tatanggapin dahil naiimpluwensyahan ito ng kasintahang young actor.

Hindi si manager ang nasusunod kundi ang boyfriend.

Wala silang magawa.

Masaya ang magsyota sa kanilang relasyon at sunud-sunuran si young actress sa lahat ng gusto ni young actor.

***

Sa isa pang showbiz couple, si aktres naman ang nasusunod sa kanilang relasyon.

Sobrang in love si not-so-young actor sa kanyang kasintahan.

In fairness, matalino ang kasinta­hang aktres at maganda ang mga plano sa buhay at pati sa career ni aktor.

Sabi ilang taong nakapaligid sa kanila, parang mas may focus na ngayon si aktor dahil sa guidance at impluwensya ng kasinta­hang aktres.

Kaya kung ano ang gusto ni aktres na GF ni aktor, iyun ang nasusunod.

Lahat!

As in lahat ay sinusunod ni aktor, pati ang mga kaibigang pakikisamahan ay kailangang type rin ni aktres.

Totoo kaya ‘yung kuwento sa amin ng ilang dating kaibigan na naka-block na sa social media ni aktor dahil ayaw sa kanila ni aktres?

Hindi na nakikisama si aktor sa ilang dating kaibigan dahil ayaw ng kasintahang aktres sa kanila.

May konek kasi sila sa dating girlfriend ni aktor, kaya away agad kapag nalaman ni aktres na nakikisama pa si aktor sa kanila.

Para walang conflict, sinusunod ni aktor ang kasintahang aktres, kahit hindi niya ugali na i-block sa social media ang mga kaibigan.

May mga ganu’n silang kadramahan pero masaya sila sa kanilang relasyon at punung-puno ng pag-ibig na i-celebrate ang Araw ng mga Puso.