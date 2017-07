Young actress, nagmaganda sa kuwarto

By SHALALA

YOUNG ACTRESS, hindi pinapasok ng kanyang mudrabelle sa bahay!

Pinabayaan itong matulog sa labas.

Buti na lang at sinamahan siya ng loyal fans niya.

Mga fans niya rin ang nagbibigay ng mga gamit ni young actress.

***

GAY COMEDIAN, hindi iniisip ang bayarin sa bahay!

‘Pag kumikita si bekibelle, boyfriend niya agad ang tinatawagan para ipag-shopping.

Ilang beses nang na-barangay si vaklah dahil hindi nakapagbayad sa 5/6.

Nilulustay kasi niya ang datung niya sa lala­king kinababaliwan.

Wala na ring mapasu­kan si bading dahil sa sandamakmak na utang.

***

YOUNG STAR, inayu­san nang bonggang-bongga para sa isang bonggacious event ng mga artista.

Kinarir ng kanyang stylist, make-up artist at hairstylist para maging Beautiful Girl of the Night siya.

Pawisan ang mga bading sa kakaayos sa pasaway na young actress.

Matapos ang halos apat na oras, natapos ang pagpapaganda sa kanya.

Bigla itong nagpaalam na may kukunin lang sa kuwarto.

Isang oras na ang nakalipas, hindi pa rin lumalabas si young actress.

Hanggang inutusan ng mga bading si alaley na tawagin na ang amo niyang my tililing.

Ilang minuto lang, lumabas si yaya na parang takot na takot. Sabay-sabay ang mga vaklah nang tanungin si yayey kung ano ang nangyari kay young actress.

May kausap ba ito sa fone? Lumalafang ba? Kinakain ang boyfie niya? Etc etc etc…

Panay iling lang si aleli abadilla at naluluha na.

Halos himatayin ang mga Vadinger-Z sa panlulumo ni aleley. Inisip tuloy ng mga bading, baka nagbigti si young actress. Sugod ang tatlong jokla sa kuwarto…

Shocking Asia sila sa nakita!

Si pasaway, tulog at humihilik pa.

Gusot na gusot ang gown. Hulas na hulas ang make-up.

Gulung-gulo ang buhok at nagtanggalan na ang mga ikinabit na mga hair extension.

Mahigit apat na oras nilang pinaghirapan, itutulog lang pala ng luka-luka?!

Isinumbong nila ito sa mudra at fudra nito pati sa manager para malaman nila ang kalapastanganan at pambabastos sa kanila. Ending, hindi na siya pina-attend sa event.

Binayaran na lang nila ang mga bading na naiyak pa sa pinagpaguran nila para gumanda si young actress.