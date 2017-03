Young actress, IMPAKTA sa Glam Team

MAY nagtsika sa amin na hindi kagandahan ang ugali ng young actress na ito na karelasyon daw ng isang aktor na produkto ng isang reality show.

Ang tsika, inire­reklamo ng kanyang glam team ang ugali ni young actress.

Impaktita, gano’n?!

Hindi namin kilala talaga si young actress dahil sa mga presscon lang nila ng aktor na boyfriend daw niya (daw dahil pinagdududahan na for the good of their careers lang ang relasyon nila), kaya inusisa namin ang isang stylist na kilala namin at siyang unang nag-aayos sa kanya.

Kawawa kasi si young actress kung basta namin paniniwalaan ang mga kuwentong nakarating sa amin.

Sabi ni stylist na tsinika namin, mabait sa kanya si young actress.

“Ako kasi talaga ang unang stylist niya, although ngayon, marami na siyang glam team dahil ang dami niyang projects. Kung ako ang tatanu­ngin, mabait siya.

“Ewan ko sa ibang mga nakakatrabaho niya, pero sa akin kasi, never siyang nag-attitude.

“Hindi rin puwede sa akin ang mga ganoon, eh. Ayoko rin kasi kapag maldita ang katrabaho ko.

“Pero mula noong nagsisimula pa lang siya hanggang ngayon, wala siyang kamalditahan sa akin. Hindi nagbago ‘yung ugali niya.

“Naging sob­rang busy siya, pero sweet pa rin ‘yan dahil may mga pagkakataon na magte-text na lang siya para sabihing nami-miss niya ako,” sey ng stylist na kinausap namin.

Hindi kaya inggit lang kay young actress ang mga nagkakalat ng panget na tsika tungkol sa kanya dahil siya ang karelasyon ngayon ng sikat na aktor na isa sa mga pinapantasya ng kababaihan at kabadingan?

***

Kahapon umalis pa-Switzerland sina Richard Gutierrez, Sarah at Zion Lahbati.

Hanggang sa Abril 4 sila sa Europe dahil bukod sa Switzerland, pupunta rin sila sa Paris, France at sa iba pang mga lugar.

Birthday kasi ng tatay ni Sarah, kaya sila dadalaw roon.

“Birthday ni Tito Abdel, kaya susunod din sa amin si Tita Esther (Lahbati, Sarah’s mom) in two days,” kuwento ni Richard.

Bale bakasyon din ‘yon at kukunan na rin nila para sa 5th season ng family reality TV series nila sa E! international cable channel, ang It Takes Gutz to be a Gutierrez.

Susunod din sa kanila sa Switzerland sina Eddie Gutierrez at Annabelle Rama.

“In five days, susunod sina Daddy’t Mommy. Kasama rin sila sa vacation namin nina Sarah at Zion,” sey ni Richard.

Bongga, magkakasama na rin pati sa bakasyon sina Bisaya at Tita Esther, huh!

Parang exciting ‘yon lalo na at kukunan sila ng reality TV series nila, so, malalaman natin kung peace na peace na ba talaga ang nanay ni Richard at ang nanay ni Sarah, ‘noh?!

***

Kasali rin sa Mulawin vs. Ravena si Ariel Rivera.

Tama ba ang narinig namin na sila ni Regine Velasquez-Alcasid ang magkatambal dito?

Hindi na naman pala tuloy ang grand story conference nila na iko-cover sana ng 24 Oras dahil may mga inaayos pa raw sila para sa big announcement tungkol doon.

Malamang, sa Marso 27 na lang daw ang grand story conference ng Mulawin vs. Ravena.

***

Ngayong 9:00 AM magaganap sa MOA Arena ang All Star games ng SM NBTC na lalahukan ng ilang top basketball players ng ilang top schools.

Inaasahang darating sa nasabing event ang ilang top players (and celebrities) na naging bahagi ng NBTC noong araw.