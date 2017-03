Young actor at manager, tinalakan sa Santacruzan

YOUNG actor at ­manager na bading, sabay sa paglaki ng ulo! (WE HAVE A TIE!).

Karay ni bading ang alaga noong ito’y medyo bagets pa. Isinasama niya kung saan pwedeng mag-audition.

Lahat ng artista search, pinilahan nila. Pero laging lost ang beauty nilang dalawa.

Hindi sila nawalan ng pag-asa. ­Naniwala silang darating ang ­panahon na sisikat sila nang sabay.

Kapag may tiyaga, may sinigang!

Sa isang talent ­agency, sinabihan si manager na ipaayos ang mukha ng alaga niya.

Ipinangutang niya iyun para sa katuparan na kanilang mga pangarap.

Hanggang pumasa si young actor sa isang ­musical variety bilang one of those.

Pinagtiyagaan nila iyun. Feeling nila, dara­ting ang araw na mapapansin din si young actor.

May ta­lent pala si young actor. He can sing and dance very well.

Pwedeng hubugin siya na magaling sa sing & dance.

Nagkatotoo ang hula ni Madam V na makikilala na ang young actor.

Naging regular siya sa musical variety show kaya kumikita na sila.

Niraraket na rin si young actor ng isang ­bading na nakilala nila sa out of town shows.

Pinapatos nila ang mga gano’n dahil pera rin ‘yun. (TAMAAAA!!!)

Doon napansin si young actor na ­pumogi na ito dahil sa ­operasyon.

Kinontrata na sila sa TV shows. Knows na siya ng mga pipol at bading na maimpluwensya.

Kung dati eh bus, jeep at tricycle ang ang sinasakyan nila, iba na ngayon. May sarili nang sasakyan si young actor.

Kasabay ng paglaki ng pangalan, lumaki na rin ang ulo nila sa itaas. ‘Yung sa ulo sa ibaba ni actor, hindi masyado ang paglaki.

Kinontak sila ng bading na ­nagbibigay ng show sa kanila noon. Unang sagot ni ­manager, ­“Magkano? Dapat may sarili ­kaming van at 2 songs lang!”

Shock boogie si beki sa mga kuda ni manager.

Totoo pala ang chismiz na yumabang na ang actor at ­manager nito.

Nagkita sila sa isang ­Santacruzan sa ­province. ­Dinedma nina ­manager at ­actor ang beking na nagbibigay before ng mga show sa kanila.

Tumalak ang nasaktang bading na WALANG UTANG NA LOOB ang ­dalawa at bata pa si actor eh binu-booking na ni manager na dating bugaw!

Waaah na talk ang dalawa.

Tahimik sila hanggang pag-uwi.