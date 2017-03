Yen, iba ang level kay Jolina

ANG three-in-one question na ipinadala sa akin via private message, “Crocodile tears ba ang tumulo sa mga mukha ni Piolo Pascual during the press conference of his movie na Northern Lights: Journey to Love?

“Kikita kaya ang movie dahil sa pagngal­ngal niya? Makakatulong kaya ang pagsalaysay ni Mother Lily Monteverde na super generous si Papa P. at ipinamahagi nito ang kanyang TF sa staff?”

Question #2, “Artista ba talaga si Yen Santos? Akala ko pa naman, after Jolina Magdangal-Escueta, tapos na ang reign of the plain Jane look, bakit may umusbong pang ­tulad niya?”

Question #3, “Parang mas limpak-limpak ang box-office na kita ng Can’t Help Falling In Love, what do you think? Kasi, ‘yung teasers, intriguing at hindi na kamukha ni Charice Pempengco si Daniel Padilla, binatang-binata na siya, huh!”

***

Ayokong i-undermine ang box-office chances ng pelikula ni Papa P.

Kung maganda ang kuwento nito at may strong word of mouth that will carry it, siguro, hindi ito first day, last day sa mga sinehan.

Kadalasan, trailers are deceiving kaya importante pa rin na panoorin ang buong pelikula.

Hindi rin patas na ikumpara ang Northern Lights sa KathNiel motion picture.

Walang duda na tunay ang more chances of winning sa box-office ang Daniel at Kathryn starrer.

Oo, binatang-binata na si Padilla at salamat na hindi na siya mukhang Tung Dynasty member.

Double thank you na kita at dama mo agad na he is slowly but surely, hindi lang siya pretty boy, he is maturing as an actor.

Eh kumusta naman si Bernardo, pwedeng next question please na lang?

***

Sa plain Jane beauty na si Yen, baka mas maganda siya sa personal.

Maraming artista, lalo na sa mga minor, minor starletitas, hindi panalo ang rehistro sa TV o c­inema screen.

‘Wag na natin siyang i-level sa alindog ni Mrs. Escueta. In fairness to Jolina, she had her own share of box-office and TV successes.

Itong bagong kapareha ni Papa P, pasa­lamat siya at mga sampung tabo ang inilamang niya sa ganda nina Maymay at Melai.

Kaya sa mga may ­tiyaga, pwede n’yo siyang pagtiyagaan for the time being.

Pag pumatok ito sa takilya, patotoo ‘yun na may box-office clout pa si Pascual.

Pag hindi, then he must rethink his next movies. Sa true lang, he has more to lose than gain sa pagsasama nila of this seemingly babaeng pinagpala sa lahat.