Yaya killer kaanak ng amo

By Cherk Balagtas

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Matapos ang tatlong araw ay nabitag na kama­kalawa ng gabi ang suspek sa panloloob at pagpatay sa isang kasam­bahay sa Valenzuela City na kamag-anak mismo ng amo ng biktima sa isinagawang follow-up operation ng pulisya sa Lungsod ng Valenzuela.

Sa ulat ni PC/SInps. Leo Glenn Cabilao ng Va­len­zuela City Police-­Station Investigation Unit bago pa umano ­tuluyang makapagtago ang suspek na ­nakilalang si Aldrin Francisco, 18-anyos, kamag-anak ni PO1 Dino Lozano na siyang amo ng biktimang si Robbie Ellador, 18-anyos, tubong Negros Occidental at stay in sa bahay ng kanyang amo sa Lozano Compound, Old Prudon, Barangay Gen. T. De Leon ng nasabing lungsod.

Hindi na rin naman nanlaban ang suspek nang magtungo ang mga awtoridad sa kanilang tahanan na nasa nasabi rin lang lugar ang suspek.

Aminado naman ang suspek sa kanyang ginawa na ayon sa ­kanya ay lasing umano siya nang pasukin ang bahay ng kamag-anak upang makapagnakaw, ngunit nahuli umano siya ng biktima kaya nagdilim ang kanyang paningin at kumuha ng kitchen knife saka sinugod ng saksak ang biktima habang bitbit ang alagang dalawang taong gulang na babae na anak ni PO1 Lozano.

Matatandaang alas-4:30 ng madaling-araw noong Martes nang maganap ang ­insidente sa bahay ni Lozano.