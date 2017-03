Yasay umamin sa US passport; pagbibitiw giit ng OFW solon

“I have US passport.”

Tumanggi pero umamin din si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na mayroon itong US passport.

Sa lumabas na report sa online news agency na Rappler.com nakasaad dito na inamin na ni Yasay na mayroon itong US passport sa naging pana­yam sa kanya ni Karen Davila sa ANC Headstart.

“I had an American passport, but that has already been returned together with my naturalization certificate,” pag-amin ni Yasay sa panayam sa kanya ng ANC Headstart.

Makailang beses nang itinanggi ni Yasay na mayroon itong US passport maging sa kanyang confirmation sa Commission on Appointments (CA) sa Senado kaya naman binantaan itong kakasuhan ng perjury.

Bunsod nito ay pinagbibitiw na ng ilang kongresista si Yasay dahil hindi umano ito karapat-dapat sa kanyang posisyon bilang kinatawan ng bansa sa international affairs gayong isa itong American citizen.

Ayon kay OFW Party-list Rep. John Bertiz hindi naman na maitatangg­i na US citizen si Yasay, ang asawa umano nito na si dating Population Commission Executive Director Cecile­ Joaquin at tatlong anak ay pawang mga US citizen habang nito lamang umano 2016 tinalikuran ni Yasay ang kanyang pagiging US citizen, malinaw umano sa batas na hindi sapat na tinalikuran lamang ang US citizenship.

“For delicadeza sake he should resign as early as now, huwag nang hintayin na tanggalin siya sa puwesto ng Commission on Appointments o masampahan pa ng kaso,” pahayag ni Bertiz.

Iginiit naman ni Ako Bicol Rep. Rodel Batocabe na magreresulta ito ng international embarrassment. ­