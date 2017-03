Yasay pinaaatras sa CA

Giit ni Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan kay Foreign Affairs Sec. Perfecto Yasay na i-withdraw na lamang ang hinihirit na kumpirmasyon sa Commission on Appointments (CA).

Sinabi ng senador, sa pamamagitan lamang ­nito makakaiwas si Yasa­y sa eskandalo at mailalayo na rin ang administrasyon sa dagdag pang kahihiyan.

“Ako kung talagang gusto nilang iwasan na lang ang dagdag na eskandalo at kontrobersiya, i-withdraw na lang niya. Huwag na lang niyang ituloy ang kanyang confirmation to spare the administration of further embarrassment,” ayon kay Pangilinan.

Naniniwala ang senador, na kung hindi magwi-withdraw si Yasay ay tiyak namang mahihirapan itong makalusot sa CA dahil sa lantaran nitong pagsisinungaling kaugnay sa kanyang tunay na citizenship.

“Mahihirapan siya dahil lantaran ang pagsisinungaling sa komisyon,” giit ni Pangilinan.

Sa unang pagharap ni Yasay sa CA hearing, itinanggi nitong nakakuha siya ng American citizenship ngunit inamin din nitong nagkaroon siya ng American passport.

Ngayong araw na ito ay isasalang sa CA ang appointment ni Yasay.