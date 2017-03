Yasay papalitan na sa DFA

Magtatalaga si Pangu­long Rodrigo Duterte ng isang acting secretary ng Department of Foreign Affairs (DFA) matapos na i-reject ng Commission on Appointments (CA) ang ad interim ­appointment ni Secretary Perfecto Yasay kahapon.

“An Acting Secretary of Foreign Affairs will be designated and appointed­ by President Duterte,” ­ayon sa abiso ni presidential spokesperson ­Ernesto Abella.

Aniya, ipapaalam ng Office of the Executive Secretary sa DFA nga­yong alas-otso ng umaga (Huwebes) kung sino ang itatalagang acting secretary ng DFA.

Samantala, ikinalungkot naman ni chief presidential legal counsel Salvador Panelo ang pag-­reject ng CA sa appointment ni Yasay.

Nanghihinayang si Panelo kay Yasay, kaklase niya sa UP College of Law, dahil napakagaling umano nitong kalihim ng DFA.

Ni-reject ng CA ang appointment ni Yasay matapos itong magsinu­ngaling sa mga senador at kongresista na nagkaroon siya ng US passport.

Dahil sa rejection, hindi na siya maaaring ire-­appoint ng Pangulo sa DFA post bagkus ay kailangang bakantehin niya ang puwesto para sa bagong ita­talaga.