Yasay out, Cayetano in

Bagama’t walang mangyayaring sibakan sa mga miyembro ng gabinete sa pagpasok ng taong 2017, kinumpirma ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na magkakaroon ng kaun­ting pagbabago dahil mauupo na bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs (DFA) si Sen. ­Alan Peter Cayetano.

Ayon sa Pangulo, sa ngayon ay kuntento siya sa performance ng kanyang mga gabinete.

“Yes, because they are all honest.”

Gayunpaman, papalitan umano ni Cayetao si DFA Secretary Perfecto Yasay kapag napaso ang one-year ban sa pag-upo sa gobyerno ng mga kumandidato noong nakaraang halalan.

“There will be (changes) because Yasay is going out and Cayetano is coming in,” sabi ni Duterte sa one-on-one interview ng ANC kahapon ng hapon.

Nang uriratin naman kung ia-appoint nito si dating Senador Bongbong Marcos sa cabinet position pagkatapos ng one-year ban bunsod ng pagsabak nito noong 2016 May Vice Presidential race, ipi­naliwanag ng Pangulo na wala pang posisyon na maibibigay dito.

“Wala hong mapuntahan. I was mentio­ning ‘yung sa DTI but I mean hindi naman ako maghintay sa kanya, so, mabakante… I mean he’s good,” ani Duterte.

Kumpiyansa si Pa­ngulong Digong na tapat sa tungkulin ang kanyang mga gabinete kaya “the best” aniya ang binuong koponan ng gobyerno.

“I assemble the best team so far. They are all honest, hardworking. Walang ano,” ani Duterte.

Samantala, binigyang-diin ng Presidente na walang kapritso at espesyal na treatment ang kanyang mga gabinete.

Ultimo aniya sa paggamit ng special plate ng sasakyan ay hindi niya kinukunsinti ang mga ito.