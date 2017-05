Yaman ng gobyerno na kinuha ng mayayaman babawiin ni PDu30

Nangako si Pangulong Rodrigo Duterte na babawiin ang mga ari-arian ng gobyerno na ilegal na napasakamay ng mga maiimpluwensiya at mayayamang Filipino.

“Kasi kung isauli ‘yan, pagbili ko ‘yan, bidding. At gawain kong bahay para sa tao.

Masiguro ninyo ‘yan,” ayon pa sa Pangulo.

“But return it to the people. At kayong mga sa judiciary, you are so very easy. Just issuing TRO, restraining order,” giit ng Pangulo kaugnay sa mga desisyon ng korte na pumapabor sa maiimpluwensiya at mayayaman.

Ang nasabing mga pahayag ay binitiwan ng Pangulo sa groundbreaking ceremony at launching ng bagong disenyo ng Madayaw residences para sa mga sundalo at pulis.

Matatagpuan sa Brgy. Talomo sa Davao City, ang housing project na para sa mga sundalo at pulis ay itatayo sa 2.9 ektaryang lupain na pag-aari ng National Housing Authority.