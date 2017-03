Xian, nakaakbay kay Kim sa Promenade

KASAMA ang kanyang pamilya, girlfriend na si Jeanine Tsoi at ilang mga kaibigan, nag-celebrate ng kanyang 23rd birthday sa isang Chinese restaurant sa Greenhills, San Juan ang basketbolistang si Jeron Teng.

Medyo late dumating sina Jeron at Jeanine sa dinner na ‘yon dahil ga­ling pa sila sa De La Salle University sa Taft Avenue dahil pareho pa silang nag-aaral.

Bale after ng semester ngayon na patapos na, isang semester na lang si Jeron at ga-graduate na siya sa kinukuhang kurso sa DLSU.

Ngayong taon na ito ay nakatakda na ring magpa-draft sa PBA si Jeron, pero maglalaro pa rin siya sa 2nd conference ng PBA D-League.

Bago ang birthday dinner niya sa nasabing Chinese restaurant, nagkaroon ng birthday asalto si Jeron na in-organize ng kanyang girlfriend.

Anyway, while in that Chinese restaurant, nagulat kami nang bigla kaming batiin ni Ehra Madrigal.

‘Kakakasal pa lang ni Ehra sa Boracay at ang fresh ng hitsura niya, huh!

Unang kinumusta sa amin ni Ehra ang former manager niyang si Tita Annabelle Rama.

Sa hitsura ni Ehra, mukhang masaya at hiyang siya sa kanyang pagiging misis.

***

After ng birthday dinner ni Jeron, nanood sila ng girlfriend niya ng movie sa Greenhills Theater, samantalang kasama ang parents niyang sina Alvin at Susan Teng at ilang kaibigan ay nagtsikahan muna kami sa isang coffee shop sa Promenade.

Habang nagtsitsikahan kami, nakita namin ang mag-sweethearts na sina Kim Chui at Xian Lim na magkaakbay.

Paakyat sila sa may sinehan, kaya mukhang manonood din sila.

Pinagtitinginan ng mga tao sa Promenade sina Kim at Xian dahil ang sweet nila habang nakaakbay ang binata sa dalaga, huh!

Ay, tama ba ‘yung isinulat namin na mag-sweethearts sila?

‘Di ba, hindi pa sila umaamin sa natsitsikang relasyon nila?!

In fairness, kahit malapit nang ipalabas ang reunion teleserye nina Kim at Gerald Anderson, hindi pa rin natatakot ang dalaga na makitang kasa-kasama niya si Xian sa pamamasyal at panonood ng sine, ‘noh?!

***

‘Kaloka ang iba, huh!

May mga nang-iintriga na baka may rivalry ang kambal na sina Anthony at David Semerad.

During the media launch ng Euphoria Maxx ng BARGN nina Niño Bautista at Red Gatus, na-late si David at tanging si Anthony ang rumampa at nag-shirtless kasama ang ilang foreigner-models.

Nagtatanong tuloy ang iba kung may gap ba ang kambal?

Mismong si Anthony, nagulat sa inakalang ‘yon ng iba, pero according to him, may event with the big bosses ang San Miguel team ni David, kaya na-late ang kanyang kambal sa kanilang Euphoria Maxx event.

Aside from that, walang ibang dapat isi­pin ang mga intrigero’t ­intrigera.

Masaya si Anthony sa pagtsa-champion ng PBA team ni David noong nakarang conference.

Saka nagse-share si David ng blessings sa kanya. ‘Yung bonus kasi na tinanggap ni David sa San Miguel team, ibinahagi nito kay Anthony.

“He’s very generous,” sey ni Anthony tungkol sa kanyang kambal.

Noong varsity players pa sila, parehong nasa San Beda College sina Anthony at David, pero nitong professional basketball players na sila ay kinailangan nilang maghiwalay dahil sa magkaibang PBA teams sila napunta.