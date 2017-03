Xian, lalambut-lambot!

PAGKATAPOS tangha­lin as the first GEMS Best Supporting actor para sa pelikulang Everything About Her, si Xian Lim, ang bagong project ay ang Corpus Delicti.

Si Direk Toto Natividad (one of the directors of FPJ’s Ang Probinsiyano) ang direktor nito.

Ayon sa aking impeachable source, “Para sa Cinebro lang ata ‘to, Diva. Ang Cinebro ay subsidiary channel ng ABS-CBN na ang market ay ang mga Macho Papa, Kaya Mo Ba ‘To demographics.”

Sina Vin Abrenica at Marco Gumabao ang co-actors ni Lim dito kasama ang isang babaitang obviously ay the WHO (kasi, hindi ma-recall ni impeachable source ang name).

Kinilig ako sa thought na kasali si Gumabao sa made for TV movie kaya tinanong ko ang aking kachika kung wala bang stolen photo ang binata na hubad baro.

Hubad baro lang at hindi hubo, huh?!

Kinumusta ko sa impeachable source si Xian sa action sequences.

Ang kanyang sagot na walang halong pag-iimbot at buong katapatan, “Naku, diva, ang lambot! Huhuhuhu! As I expected, kasi naman, pinipilit na mag-aksyon. ‘Di marunong magpapu­tok ng baril o kahit hu­mawak na me angas.”

Impeachable source, OUCH na, ha?! Nasasaktan na ang tunay na Mrs. Lim. Char! Bwahahahaha!

Bawi nito bigla, “Pero pogi talaga. Eye candy. Walang masamang anggulo.”

Totoo nga kaya ang chikang ito sa akin ni impeachable source o pinag­lalaruan niya lang ang aking damdamin, gusto niyang tumigil na ako sa pagiging GSIS (gising sa ilusyon, sister!) kay Xian Lim kaya ganito ang mga chika niya?

Kahit ako, hindi makapaniwala na action movie ang next project ni Xian. Nanalig na lang ako sa kakayahan niya bilang aktor na he can pull it off.

The proof of the pudding is still in the tasting and eating so abangan na lang natin ang Corpus Delicti na iyan at saka husgahan sa tamang panahon.

Kung hindi bagay kay Lim ang action forte, keribels niya kayang magpaka-sexy stud?

Tutal, firm ang abs niya at nasa tamang hulma ang kanyang katawang panromansa.

Magpaka-Titillating King kaya siya, para mas marami ang mabasa, I mean, ang matuwa sa versatility niya.

Sure na he can pull off sexy, right?