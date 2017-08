Xian, Jake Zyrus at ‘The Voice’ champions, sama-sama sa AWIT PARA SA MARAWI

Tweet on Twitter

GAGANAPIN ang benefit concert ng One Music PH (music portal ng ABS-CBN) na Awit Para sa Marawi sa Linggo (Agosto 6) nang 6:00 PM.

Magsasama-sama rito ang iba’t ibang musikero at banda para suportahan at tulu­ngan ang mga biktima ng armadong gulo sa Marawi City.

Tampok sa concert sina Xian Lim, Jake Zyrus, Alexa Ilacad, Kiana Valenciano, Sam Concepcion, Maris Racal, Ylona Garcia, Kaye Cal, Volts Vallejo at The Voice champions na sina Jason Dy, Lyca Gairanod, Elha Nympha at Joshua Oliveros.

Mapapanood din sa benefit concert ang BoybandPH, Ang Bandang Shirley, Jensen and The Flips, Android 18, pati na sin­a JRoa, Sam Mangubat, Iskala­, Reynan Dal Anay, RJ Dela Fuente, Young JV, at Agsunta.

Available na ang tickets para sa Awit Para sa Marawi na nagkakahalaga ng P550.

May kasama na itong isang libreng shirt at mabibili sa Kapa­milya Tickets (ktx.abs-cbn.com).

Ang lahat ng halagang makukuha mula sa ticket sales ay mapupunta sa relief operations na isinasagawa sa Marawi ng Operation Sagip, ang emergenc­y humanitarian arm ng ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation, Inc.

Para mapanood ang concert nang libre, gumawa lang ng account sa www.onemusic.ph, na naglalaman ng music playlists, charts, videos at pinakamainit na balita tungkol sa iba’t ibang artists.

Ang One Music PH ay isa sa digital initiatives ng ABS-CBN.