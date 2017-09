WRONG TARGET? 13-ANYOS ITINUMBA

By Armida Rico

Kamatayan ng isang 13-anyos na binatilyo na ­inosente umano sa kalakaran ng ilegal na droga ang ibinunga ng maling akala, makaraang bistayin ito ng bala ng isang rider-killer dahil lamang sa napagkamalan umanong durugista, kahapon sa Pasay City.

Sanhi ng dalawang tama ng bala ng baril sa ulo at sa katawan ay hindi na umabot nang buhay sa Pasay City General Hospital ang biktimang si Jayross Brondial na naninirahan sa Inocencio Streets, Barangay 104, Pasay City.

Patuloy na inaalam ng awtoridad ang pagkakaki­lanlan ng nag-iisang gunman na nakasuot ng itim na helmet at jacket, sakay ng pulang motorsiklo.

Base sa isinumiteng report ni Chief Inspector Rogelio Hernandez, hepe ng Station Investigation and Detective Management Branch ng Pasay City Police, naganap ang pamamaril sa biktima sa labas ng kanyang bahay sa kanto ng Tramo at Inocencio Streets, Brgy. 104 ng nasabing lungsod, dakong alas-tres ng hapon.

May nakapagsumbong umano sa suspek na dara­ting ang lalaking target nito sa nasabing lugar. Ngunit batay sa close circuit television (CCTV) footage ng barangay ay walang dumating lalaki sa lugar at tanging ang binatilyong biktima ang nakaupo sa labas ng kanilang bahay.

Kita rin sa CCTV ang biglang pagsulpot ng nag-iisang suspect na sakay ng motorsiklo. Agad itong bumunot ng baril at walang habas na nagpaputok sa nasabing lugar.

Iniligtas pa umano ni Brondial ang pamangkin nitong paslit sa lugar upang hindi mahagip ng bala bago siya pinagbabaril ng suspect.

Sa kabila ng tinamong sugat, nagkapaglakad pa ng ilang hakbang ang biktima bago tumumba sa kalsada at muli siyang binaril ng ilang ulit ng salarin bago tumakas sa hindi batid na direksiyon.

Base naman sa pahayag ng mga testigo, posibleng napagkamalan ang biktima na sangkot sa ilegal na droga dahil bago ang pamamaril may mga hinahanap at pinagpaplanuhang itumba ang mga salarin na ilang tulak at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa lugar na nagpasyang magtago na sa labis na takot kamakailan.

Sa pagsisiyasat ng mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) ng Southern Police District (SPD), narekober ang dalawang bala at anim na basyo ng kalibre .45 baril sa pinangyarihan ng insidente.

Sa ngayon ay patuloy pa rin nagsasagawa ng masusing imbestigasyon ang mga awtoridad kaugnay sa ginawang pamamaril sa biktima.