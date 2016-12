‘WORST X’MAS GIFT’

‘Worst Christmas gift’ umano para sa mga Pinoy ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na pag-aaralan nito ang Saligang Batas para mapahintulutan ang pagdedeklara ng Martial Law nang hindi na kailangan pang paaprubahan sa Kongreso at sa Korte Suprema.

Ito ang naging reaksyon ni Vice President Leni Robredo sa bagong pagpaparamdam ni Pangulong Duterte hinggil sa Martial Law.

“The threat of a return to Martial Law and one-man-rule is the worst Christmas gift to the Filipino­ people. As Filipinos, we have demonstra­ted our courage to stand up and make our voices heard for the sake of protecting our freedom and fighting for the truth,” nakasaad sa statement ni Robredo.

Tinuran din nito na “reckless reaction” ang ganitong mga pahayag ni Pangulong Duterte na tila walang pagkonsidera sa mga Filipino na mapait­ ang sinapit noong Martial Law regime.

Kaugnay nito, nana­wagan si Robredo sa mga Filipino na maging­ mapagbantay sa mga banta ng pagbabalik sa Martial Law at labanan ang mga paraan na mu­ling gigipit sa kalayaan.

“For President Duterte to challenge the democra­tic safeguards of the very constitution he swore to uphold on June 30, 2016 is appalling. Let us remain vigilant against the threat of Martial Law, and fight against any move that will curtail our freedoms,” ­pahayag pa ni Robredo.

Sa Kamara, sinabi naman ni CIBAC party-list Rep. Sherwin Tugna­ na ang makahulugang pahayag ni Pangulong Duterte sa Martial Law ay magdadala ng matin­ding debate sa plenaryo sa oras na talakayin na ang Charter Change.

Ani Tugna, hindi ­magiging madali kung ipipilit ni Pangulong Duterte ang kanyang ninanais at hindi papayag ang taumbayan na ilagay ang kapangyarihan sa iisang tao lamang nang walang check and balance.

“This is President Duterte’s aspiration and this is what he wants to happen, this will be thoroughly debated and ­argued once it is in the plenary. It is hard to concentrate power in the hands of one person, there should always be check and balance,” giit ni Tugna.

Para naman kay Muntinlupa Rep. Ruffy Biazon, hindi dapat tanggalan ng papel ang Kongreso at Korte Suprema dahil ito ang kasiguruhan na mabibigyang proteksyon ang taumbayan laban sa maling pamamalakad.

Aniya pa, sa oras na mangyari ang kagustuhan ni Pangulong Duterte ay tiyak na malalantad sa pang-aabuso ang ating batas.

“It is in the better interest of the people to maintain a healthy balance power between the democratic institutions of the executive, legislative and judicial branches,” dagdag pa ni Biazon.