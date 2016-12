Tweet on Twitter

Bilang patunay umano na ang 17th Congress ay isang “working congress”, ipinagmalaki ni House Speaker Pantaleon Alvarez na umabot sa 63 panukalang batas ang naaprubahan ng Kongreso sa loob lamang ng 56 session days.

Sinabi ni Alvarez na sa 63 panukalang naaprubahan ay 18 ang naipasa na sa ikatlo at huling pagbasa, 11 sa ikalawang pagbasa, isang panukala ang tuluyang naging batas at isang panukala ang niratipikahan sa bicameral conference committee at 32 naman ang adopted resolutions.

Kabilang sa mga ipinasa ng Kamara ay ang General Appropriations Act of 2017 o ang 3.3 Trillion na budget sa susunod na taon at ang RA 10923 o ang pagpapaliban ng SK election sa susunod na taon.

Nasa kabuuang 321 na mga panukala ang naiproseso kasama rito ang 201 na nai-refer na resolusyon, 53 consolidated measures at apat na panukalang nasa Calendar of Business.

Sa pagbabalik ng session ng Kongreso sa Enero 16 inaasahan umano na sasalang agad ang iba pang mga priority bills pangunahin na rito ang Death Penalty law.