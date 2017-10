Workaholic lang ako — Aguirre

Tweet on Twitter

Malaki umano ang kaibahan ng pagiging “workaholic” sa isang taong walang malasakit.

Ito ang tugon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ll sa umano’y maanghang na partial report ng Senate blue ribbon committee kung saan ay inilarawan siya ng chairman nito na si Sen. Richard Gordon ng kawalan ng malasakit sa isyu ng P6.4 bilyong shabu shipment mula sa China.

Aminado si Aguirre na halos kulang ang 24 oras sa dami ng kanyang trabaho subalit walang katotohanan aniya ang paratang ni Gordon na hindi niya pinag-uukulan ng atensyon ang isyu sa iligal na droga.

“Opinyon niya yan, pero wala siyang basehan dyan. Marami akong ginagawa pero mali na sabihing wala akong malasakit sa kasong iyan,” paliwanag ng Kalihim.

Sinabi ni Aguirre na umuusad na ang mga kasong isinampa ng National Bureau of Investigation (NBI) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa DoJ at tinutukoy na kung dapat kasuhan sa korte ang mga idinawit dito.

Sa 52-pahinang partial report, sinabi ni Gordon na bilang opisyal ng pamahalaan ay dapat maging masigasig ang kalihim sa pagresolba sa mga problema ng bansa tulad ng iligal na droga.

Sa Senate hearing noong Setyembre 19, ikinadismaya umano ni Gordon ang sinabi ni Aguirre na – ‘patay na itong kasong ito.’

Pinabulaanan ito ni Aguirre at idiniin na hindi niya tinutulugan ang usapin sa shabu shipment bilang pagsunod sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat panagutin ang mga responsable sa pagkakapuslit nito sa bansa mula sa China.