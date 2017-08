WITNESSES TINATAKOT, PINAATRAS!

Umaatras na umano ang ibang testigo sa kaso ng pagkamatay ng 17-an­yos na si Kian Loyd delos Santos. Ang dahilan, nakakatanggap na ng death threats ang mga ito.

Batay sa ulat ng GMA, nahihirapan na umanong kumuha ng testimonya mula sa mga nakasaksi sa insidente ang mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI).

Natatakot na umano ang mga testigo na magsalita matapos magparamdam ang ilang puwersa na manganganib ang kanilang buhay pati ang kanilang pamilya.

Dahil dito, hindi rin umano kinonsulta ng mga testigo ang Public Attorney’s Office (PAO) na tumatayong kanilang mga legal counsel sa kanilang pag-atras sa halip ay ayaw na lamang ng mga itong magbigay pa ng testimonya.

Samantala, handa naman umano si Sen. Risa Hontiveros na i-turn-over sa PAO ang ilang testigo na hawak niya kung ito ang gugustuhin ng mga testigo.

Ayon kay Hontiveros, hindi niya pipigilan ang pag-alis ng mga testigo sa kanyang poder kung magdesisyon ang mga ito na makabubuti sa kanila na mapasailalim sa kustodiya ng PAO.

“Makikipagkonsulta kami agad sa mga saksi at mga pamilya nila kung saan nila tingin pinakapanatag ang loob nila na ligtas sila at masasabing maibibigay ‘yung testimonya nila tungkol sa pagpatay kay Kian kasi mula sa simula hanggang sa ngayon, ‘yung desis­yon ay nasa kanila talaga,” pagtiyak ng senadora.

Ilang testigo sa pagkamatay ni Kian ang kinuha ni Hontiveros noong Sabado matapos bisitahin ang burol ng pinaslang na tinedyer sa Caloocan City.

“Pinangangalagaan talaga nila ang kanilang seguridad and in any case lahat ng mga tanong ay sasagutin doon sa Senate hearing sa Huwebes na itinakda ni Chairman Ping (Lacson),” ayon kay Hontiveros.

Ang mga testigong ito ang nakakita nang bigyan ng baril ng mga pulis Caloocan si Kian at inutusang tumakbo.

Ang pahayag ng mga testigo, gayundin ang CCTV footage ang sumira sa isinumiteng report ng mga pulis sa isinagawang operasyon sa natu­rang lugar, kung saan nanlaban umano si Kian kung kaya’t pinaputukan ito ng mga pulis.

Dinig pa ng mga testigo ang huling sinabi ni Kian sa mga pulis na “Tama na tama na, may exam ako bukas,” bago ito pinaputukan nang tatlong beses na siyang ikinamatay ng estudyante.

Hihilingin din ni Hontiveros na isailalim sa kustodiya ng Senado ang mga testigo sa pagkamatay ni Kian.

“Sa Senate hearing sa Huwebes, titiyakin ko ang pagdalo ng mga testigo at ang hihilingin ko din sa aking mga kasama ang na sila ay protektahan nang maigi.

The primary priori­ty of my office is the protection of these witnesses and their testimony, and to do what we can from our end to secure justice for a seventeen-year-old boy felled by agents of the state,” diin pa ni Hontiveros.