WITNESS SA CARL SLAY NAKONSENSYA

Maaaring humarap ngayong Martes sa Senado ang isang testigo sa pagkamatay ng 19-anyos na da­ting estudyante ng University of the Philippines (UP) na si Carl Angelo Arnaiz matapos hindi patahimikin ng kanyang konsensya.

Isiniwalat ni Sen. Panfilo Lacson, chairman ng senate committee on public order and dangerous drugs, na isang 21-anyos na lalaki ang bumisita sa kanilang tanggapan noong nakaraang linggo at nagsiwalat na nakita niya si Carl na may kasamang bata, bago ito napatay ng Caloocan City Police sa umano’y shootout sa madilim na bahagi ng C-3 Road sa nasabing lungsod noong Agosto 18.

Ayon kay Lacson, nakita ng testigo si Carl sa loob ng police car kasama ang isang bata, kung saan napansin pa ng testigo ang sugat sa ulo ng biktima. Hindi naman binanggit ng testigo kung ang batang kasama ni Arnaiz ay ang 14-anyos na si Reynaldo de Guzman alyas Kulot.

Si Kulot ang lalaking huling nakitang kasama ni Carl nang umalis ito sa kanyang bahay sa Cainta, Rizal ng gabing iyon. Pinaglamayan na sa Cainta ang labi umano ni Kulot na nakita sa isang ilog sa Gapan, Nueva Ecija na tadtad ng saksak, pero ayon sa PNP, hindi ito ang bangkay ni Kulot.

Nagdesisyon umano ang lalaking tumestigo dahil sa palagi niyang napapanaginipan si Carl, lalo na noong nagkatinginan sila sa loob ng police car.

“‘Di raw siya makatulog. ‘Yan ang sinabi sa aking staff. Kaya siya nagpunta, lagi niya napapanaginipan ang pagkatinginan nila ni Carl na nakitang may tama,” paglalahad ni Lacson.

Matapos ang pagbisita ng testigo sa kanilang opisina, umuwi raw ito ng kanilang bahay upang humingi ng permiso sa kanyang magulang dahil 21-anyos lamang ito.

Sinabi pa ni Lacson na tinesting pa ng kanyang staff ang lalaki dahil baka gumagawa lang ito ng kuwento, pero tumugma ang deskripsyon nito sa hitsura ni Carl bago ito namatay, gayundin ang deskripsyon sa dalawang pulis na nakapatay umano sa kanya matapos umano itong manlaban.

“Nakilala niya pati ang dalawang pulis, na-identify niya at least isa dahil pinakita namin sa kanya litrato ng pulis,” paglalahad ni Lacson.

Ipinatawag din ni Lacson sa hearing ang taxi driver na hinoldap umano ni Carl. Naunang sinabi ng driver na si Tomas Bagcal na ‘scripted’ ang pagpatay kay Carl dahil buhay ito nang dalhin niya sa presinto.