WITNESS GREATNESS

May mga nagsasabing boring daw, nakakahikab at walang asim ang NBA Finals ngayong season.

Golden State vs. Cleveland, boring?

Sa ikatlong sunod na taon, sila-sila pa rin ang magtatagpo sa kampeonato. Ang 2015 champions ­Warriors at 2016 champions Cavaliers.

Wala na raw bang iba?

O baka naman hindi lang matanggap ng iba na Golden State at Cleveland pa rin ang pinakamatitikas pagkatapos ng bugbugang regular season at playoffs?

“Everyone wants to say, ‘Ah, man, this is ­boring,’ and this and that and the other, but you usually don’t appreciate something until you don’t have it anymore,” wika ni Draymond Green ng Golden State. “And so, I think maybe there’s just lack of appreciation for greatness.”

Baka hindi lang daw matanggap ng iba ang inila­laro ng dalawa. Winalis ng Warriors ang playoffs, may isang bangas ang Cavs pero karamihan sa panalo ay blowout wins.

“But people may want to be careful, because I think right now you’re witnessing greatness,” dagdag ni Green.

Nasuspinde si Green sa Game 5 ng nakaraang ­taong Finals nang tamaan niya sa baba ng sikmura si LeBron James. Lamang noon sa series ang Warriors, 3-1, pero tinuhog ng Cavs ang sumunod na tatlo.

Magtuloy kaya ang sweep ng Golden State, unang team na 12-0 sa postseason?

“I hope it’s four,” nakangiting sagot ni Green. “We’d love it if we could win in four games, that would be great.”

Sweep laban kay King James at sa Cavaliers? ­Tignan natin.