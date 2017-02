Games ngayon (Smart Araneta Coliseum)

4:15 p.m. — Star vs. Phoenix Petroleum

7:00 p.m. — GlobalPort vs. TNT KaTropa

Sa harapan ng kanilang majority sa 10,411 partisan crowd, pinakita ng Ginebra kung bakit napalapit sila sa madla, minsan pa ay nasulit ang panonood ng kanilang fans.

Bumalikwas ang seventh seeded most popular ballclub mula sa third quarter 17-point deficit at ­nakaposte pa ng nine sa early final stanza tungo sa pagtumba sa twice-to-beat No. 2 Alaska, 85-81, kagabi para humirit ng winner-take-all quarterfinals match sa PBA Philippine Cup sa Ynares Center sa Antipolo.

Ibinanta ng Alaska ang one-sided game nang kontrolin ang halos kabuuan na kinakitaan ng 50-33 ­advantage tapos ng 2-point basket ni Carl Bryan Cruz, 9:44 sa third.

Pero hindi nasiran ng loob ang Ginebra at ang dala­wang free throws ni Dave Marcelo ang ­kumumpleto sa nakakangarag na 20-3 run tungo sa 53-all deadlock sa 2:48 na lang sa third, bago inagaw ang manibela, 62-54, papasok sa fourth.

Si LA Tenorio ang tuluyang nagpaguho sa mundo ng Aces nang maisalpak ang malutong na 3-pointer para sa biggest Ginebra lead 67-58, 10:27 sa orasan. Huling dumikit pa sa isa ang Aces sa triple ni JVee Casio 80-79 sa final 2:18.

Pero tinapos ng baskets nina Kevin Ferrer at Sol Mercado kasama pa ang split sa free throw ni Tenorio tugon sa lone basket lang sa Aces ni Calvin Abueva­ ang kumumpleto sa come-from-behind win pa-knockout game nila bukas sa Smart Aranet­a Coliseum.

“Huge struggle for us in the first half. We found rhythm in the second half,” ani winning coach Tim Cone. “Our guys battled and we did what we have to do. I’m already thinking next game I’m not looking back on this one.”

Naka-16 points si Tenerio at naka-doule-double sina Scottie Thompson at Japeth Aguilar. May tig-15 points ang dalawa at si Aguilar ay may 14 rebounds habang si Thompson ay 10.

May 20 points at 10 rebounds si Abueva sa Aces na nalagot ang three-game winning streak. ­