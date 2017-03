HAVEY: Dalawang araw pagkatapos mamatay ng tatay ni Jericho Rosales, ipinost niya ang litrato ng tatay niya sa San Juanico Bridge na may ganitong caption, “Papa, I will find this place someday. I will replicate this photo of yours with your mighty motorbike.

“I will replicate all the great things you did in my life. I never got to say how amazing you are and that you are my hero.

“But I will be strong and patient. I will rejoice. And will always look up because I know that one day, we will ride together in Heaven.

“Let me say this in the cyber world — maybe now that you’re up there, you already know how to you Instagram. I love you pa. Santiago R. Rosales, Jr. October 23, 1956-March 2, 2017. To God be the glory forever.”

Dahil dito, sinamantala ni Echo ang kanyang free time habang hinihintay ang bagong playdate ng kanyang pelikula sa Viva na Luck At First Sight with Bela Padilla para tuparin ang panatang ito sa kanyang yumaong ama.

Noong Sabado, nagplano ang magkakaibi­gang Echo at Ryan Agoncillo kasama ang kanilang grupong Brapack.

Tumulak sila patungo sa pinakamahabang tulay ng San Juanico na nagko-connect sa lalawigan ng Samar at Leyte gamit ang kanilang mga motor.

By this time, naisakatuparan na ang plano niyang ito.

***

WALEY: Noong pumutok ang balita na mag-iibang istasyon ng radyo ang isang pamosong DJ, nagtanong ang mga tao kung ano ang epekto nito sa existing star DJ ng lilipatang istasyon.

Dapat eh walang epekto ito — pero dahil noon pa man din ay medyo tinatabangan na rin ang star DJ sa kanyang istasyon, nagkaroon na ng kulay ang paglipat ng established DJ sa istasyon ni star DJ.

Lalo pang pinag-usapan ang posibleng rivalry ng dalawa nang mataon na ang resignation letter ni Star DJ ay sa unang araw ni Established DJ sa istasyon.

Hindi ba sila puwedeng mag-co-exist?

Parang hindi, lalo pa’t palipat din ang co-host ni Established DJ sa home station ni Star DJ.

Umalis na nang tuluyan si Star DJ sa kanyang network. Balitang babalik siya sa tahanan ng kanyang dating boss sa radyo.

Change has come pati rin sa radyo.

Bato, bato sa langit, mas mataas ba ang value nito kapag Blind Item?

Buti nga, pinag-uusapan pa rin sila pagkatapos nila parehong naging stale at typical na walang pagbabago.

Heto na… Sana, umingay na ulit sila dahil sa rigodon nila.

***

