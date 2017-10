Tweet on Twitter

Tiniyak ng San Jose del Monte City Water District(San Jose Water)na bukod sa pagsagot sa mga gastusin ng mga nasawi at nasugatan sa pagsabog ng kanilang water tank noong Biyernes na kumitil sa apat-katao at 41 iba pang nasugatan, sasagutin din nila ang pagpapagawa ng mga nasirang kabahayan sa Barangay Muzon, San Jose del Monte City, Bulacan.

Ito ang ipinahayag ni Engr. Victor Canita Jr, Assistant General Manager for Operation ng San Jose Water matapos ang serye ng meeting ng binuong Task Force ng City Government at nakahanda ang water district, katulad ng kanilang naunang pangako na tutulong sila sa pagpapagawa ng may 60 kabahayang naapektuhan ng pagsabog.

Nakumpirma ding sinagot ng San Jose Water ang lahat ng mga gastusin sa pagpapalibing ng apat na nasawi at pagsagot sa tuloy-tuloy na medical expenses ng mga nasugatan bukod pa dito ang pagtulong sa mga istrakturang nasira at mga sasakyang sinira ng malakas na pagsabog.

Nabatid ding walang ebidensyang nakita na ginamitan ng anumang uri ng bomba ang pagsambulat ng water tank sa Barangay Muzon.

Sinisilip ngayon ang posibilidad na nagkaroon ng kapabayaan kaya sumabog ang higanteng tangke ng tubig.