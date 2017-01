WARRIORS @ 30

Ganado ang Golden State Warriors sa Oakland, kung saan kumana si ­Draymond Green ng triple-double tungo sa 127-119 panalo kontra Denver Nuggets sa ­Oracle Arena.

Itinala ni Green ang kanyang ikalawang triple-double ngayong season — 15 points, 13 assists at 10 rebounds.

May game-high 25 points naman si Klay Thompson at nagdagdag ng tig-22 at 21 sina Steph Curry at Kevin Durant — para ang Warriors ay maging unang ­koponan na umabot sa 30 wins sa season.

Angat ang Warriors, 68-64, sa halftime at umabante pa na umabot ng 14 sa third quarter, bago naghabol ang Nuggets.

Pero, sina Golden State reserves Andre Igoudala, David West at Shaun ­Livingston ay humirit ng magkakasunod na baskets para pigilan ang rally ng Nuggets sa fourth period.

Sa Cleveland, Ohio naman, napanatag ang Cleveland Cavaliers sa endgame mula sa ngarag na tatlong quarters upang matuhog ang New Orleans Pelicans, 90-82, sa 71st NBA 2016-2017 season eliminations game sa Quicken Loans ­Arena Martes (Manila time) dito.

Brinaso nina LeBron James at Kay Felder ang Cavaliers, na nalubog sa 10 points at hindi nakontrol ang salpukan liban na lang sa huling bahagi.

Nakatrangko ang Pelicans sa 63-53 sa four minutes left ng third bago nanibasib si James.

Na-set up ni Felder si Channing Frye na maka-layup na nagtabla sa game sa 71 at umiskor ng magkasunod na baskets para ibigay sa Cavaliers ang four points lead tungo sa kanilang third straight win.

Humarabas si James ng 26 points sa 9 of 21 shooting, at naka-hunting si Channning Frye ng 14, sa likod ng five of nine field goal attempts para sa Cleveland.

Nakapader si Felder ng 12 points, na mga pinarehasan pa nina Kevin Love at Richard Jefferson para makubra ng Cavaliers ang 26th win sa 33 games sa mag-isang pagtatrangko sa Eastern Conference.

Nagwakas ang pagragasa ng Pelicans sa apat na panalo sa pagtaob na ito.

At ito’y kahit na may isa pang big game ulit si Anthony Davis na nakatistis ng 20 points at 17 rebounds, habang nakakampay si Jrue Holiday ng double-­double ring 11 points at 13 assists.

Tumagay si Buddy Hield ng 20 sa 6 of 13 shooting para rin sa New ­Orleans, na nalasap ang 22nd loss sa 36 games sa paggulong sa 11th spot sa Western ­Conference.