Warning sa gabinete: Ang ‘di gagastos sibak!

Nagbabala si Budget­ Secretary Benjamin Diokno sa mga miyembro ng gabinete at agency heads na maaari silang matanggal sa trabaho kung hindi nila gagamitin nang maayos ang kanilang budget para matapos ang mga ipinangakong proyekto.

Ginawa ni Diokno ang babala matapos na pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Huwebes ang P3.35 trilyong 2017 General Appropriations Act (GAA).

“Ang pressure niyan nasa mga sekretaryo, ‘yung mga kasama ko sa gabinete. Ang sabi ng presidente diyan, ‘Use it or lose it’. ‘Pag binigyan ka ng budget at hindi mo nagastos you’ll lose your job. Hindi ‘yung budget. You’ll lose your job,” babala ni Diokno.

Ang Department of Education (DepEd) ang may pinakamalaking budget sa susunod na taon sa halagang P544.1 bilyon.

Nabigyan din ng karagdagang P8.3 bilyon ang Commission on Higher­ Education (CHED) na gagamitin upang malibre­ sa pagbabayad ng tuition fee ang tinatayang isang milyong estudyante na nag-aaral sa State Universities and Colleges (SUCs).

Tiniyak din ni Sen. Loren Legarda, chair ng Senate committee on finance, na babantayan din niya ang paggastos ng P3.35 trilyong budget ng pamahalaan upang matiyak na ginagamit ito nang wasto ng gobyerno.