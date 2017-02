WARNING NI DIGONG: SCALAWAGS ITUTUMBA!

Nagbabala si Pangu­long Rodrigo Duterte sa mga pulis na ­sumuway at hindi nagtungo sa Basilan na tutumba sila kapag i­pinagpatuloy ang kanilang iligal na gawain.

Sa panayam ng mga mamamahayag sa Ma­lakanyang kahapon, binigyang-diin ni PDu30 na kanya nang iniutos ang pagsibak sa mga pulis na nakaladkad sa kalakalan ng iligal na droga na hindi nagpunta ng Basilan.

Matatandaang naka­raang linggo ay 53 lamang sa 310 pulis ang sumipot sa itinakdang araw ng paglipad ng mga pulis patungong Basilan.

“They should be subjected to summary dismissal, and I have requested the police to form particularly a squad at bantayan itong mga pulis na alis na sa trabaho.

Most of them, iyong mga ninjas, kriminal, so they are high in the list. Do not be surprised if they are killed because they are wanted and so are the police who are dismissed for committing crimes,” pagdidiin ni PDu30.

Sinabi pa ni Duterte na ang mga scalawags sa Philippine National Police (PNP) ay hindi malayong magpatuloy sa kanilang iligal na mga aktibidades.

“Kapag nawala iyan sa trabaho, they will continue their plunder. They will continue with their crime. Meron talagang taga-silip sa kanila from time to time.

Kasi ito mawawalan na ng trabaho, pulis na nga, kriminal pa, mas lalo na kung hindi na ito police. Marka­han ko talaga ito sila,” giit pa ng Pangulo.

Kaugnay nito ay sinabi pa ni PDu30 na ang mga pulis na umalis sa serbisyo at pumasok sa drug trade ang magi­ging puntirya ngayon ng gobyerno.

“And I want to warn them, I will not spare you. Mauuna talaga ka­yong mamatay.

Kapag nagkamali kayo, mauuna talaga kayong mamatay. Sigurado iyan. Mabubiyuda talaga ang asawa mo. Huwag ninyong lokohin ang gobyerno. Do not even try.

Do not even think about it, na akala ninyo wala na kayo sa trabaho so wala na iyong malaking pera na malaki, sasakay na naman kayo sa droga. Ah special target kayo,” ayon pa sa Pangulo.

“I’m warning the public especially the media right now, do not be surprised if they are killed one of these days — one by one,” paalala pa ni PDu30.