All-out war vs NPA, OK kay Erap

By Noel Abuel

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Suportado ni dating Pangulo at ngayo’y Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada ang pagdedeklara ng “all-out war” ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa New People’s Army (NPA) ngunit nais pa rin nito na matuloy ang usaping pangkapayapaan kung may natitira pang ibang paraan.

Ayon kay Estrada, dapat ay matakot ang NPA sa galit ni Duterte dahil kilala ang Pangulo na ­hindi umaatras sa laban.

“Aba, matakot sila kay President Duterte, baka mapaspasan din sila. Tignan natin kung ang ating Pangulo ay magbibigay pa ng chance pero ‘pag hindi nila tinupad ‘yung usapan na ‘yan, delikado na sila,” banta pa ni Erap.

Nauna nang binalewala ng Communist Party of the Philippines (CPP) ang opensibang militar na ­inutos ni Duterte at sinabing mabibigo lamang ito.

Sinabi pa ni Estrada na tama naman ang desisyon ni Duterte na bawiin na rin ang ­unilateral ceasefire matapos ang sunud-sunod na ceasefire violations na ginawa ng NPA nitong mga naka­raang linggo.

Subalit umaasa ito na matutuloy pa rin ang peace talks.