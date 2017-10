War on drugs, pinatitigil sa SC

Nagpasaklolo sa Supreme Court (SC) ang isang grupo ng abogado para mapigil ang ipinatutupad na “war on drugs” ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Pinangunahan ni Jose Manuel Diokno, national president ng Free Legal Assistance Group (FLAG) ,ang paghahain ng petition para matigil ang extra judicial killings (EJKs) sa paniniwalang hindi mapipigil nito ang paglaganap ng ilegal na droga.

“The reason why we have illegal drugs, crime and corruption is because we have a weak justice system,” ayon kay Diokno.

Isinisi ni Diokno sa mahinang justice system ,ang paglaganap ng ilegal na droga dahil sa naitalang mababang conviction ratio na nasa 30porsyento lamang,at matagal na paggulong ng hustisya kung saan umaabot ng 6 hanggang 10 taon bago maresolba ang isang kaso.

Iginiit sa SC ng mga petisyuner na ideklarang unconstitutional ang Command Memorandum Circular na nilagdaan ni Philippine National Police chief Director General Ronald Dela Rosa noong Hulyo 1, 2016.

“The circular ordered all the police nationwide to compile lists of names of suspected drug users, pushers, and illegal drug personalities; to neutralize them; and to conduct house to house, also known as Tokhang, and negate (kill) those who deny visits or refuse to cooperate with the police visitors,” ayon pa kay Diokno.

Ang naturang circular umano ang naging basehan ng Project:Double Barrel, na naglalayong ma neutralize ang lahat ng drug personalities.