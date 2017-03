War on drugs ng Palasyo nabuhayan sa SC

Ikinalugod ng Palasyo­ ng Malacañang ang desis­yon ng Supreme Court (SC) na kasuhan­ ang isang huwes na nag-­absuwelto sa tatlong judge na inakusahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa ilegal na droga.

Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella ang kautusan ng SC ay isang positibong indikasyon ng pagsuporta ng iba pang ahensya o tanggapan ng gobyerno sa giyera kontra ilegal na droga ng pamahalaan.

“This is a good beginning. We are glad that the Supreme Court has initiated an administrative case against a Baguio ­regional trial court judge whose name is included­ in the President’s list of government officials ­involved in illegal drugs,” ayon pa kay Abella.

Binigyang-diin pa ni Abella na ang kampanya kontra ilegal na droga ay hindi mag-isang laban ni Pangulong Duterte kundi ng lahat.

“It needs the cooperation of all those in the government, the private sector and civil society,” hirit pa ni Abella.

Nauna rito ay iniutos ng SC ang pagsasampa ng ­kasong administratibo laban kay Judge Antonio Reyes ng Baguio City Regional Trial Court Branch 1 matapos umano nitong kilingan ang rekomendasyon ni retired SC Associate Justice Roberto Abad na naglinis sa tatlong huwes na inakusahan ng Pa­ngulo na sangkot sa ilegal na droga.