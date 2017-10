War on drugs lalaylay – Digong

Inaasahan na ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na hihina ang kampanya kontra iligal na droga ngayong nasa solong pangangasiwa na ito ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Sinabi ng Pangulo na bagamat tiwala siya sa galing at husay ni PDEA Chief Aaron Aquino, hindi siya nakakasigurong kayang pangasiwaan ng ahensya ang lahat ng illegal drug operations sa bansa dahil sa limitadong bilang ng mga miyembro ng kanilang organisasyon.

Hindi aniya nito minamaliit ang kakayahan ni Aquino pero ngayong hindi na kasali ang mga pulis, sundalo at maging ang National Bureau of Investigation (NBI) ay tiyak na aarangkada ang drug syndicates para samantalahin ang pagkakataon.

“Kaya siguro ng PDEA. Mahusay naman si Aaron Aquino. He’s the—he used to be assigned in— talagang mahusay iyan. But whether his organization can cope up, that is something else,” ayon kay Duterte.

Pasarkastiko ring ini­hayag ni Pangulong Duterte na tiyak na ang human rights ang mana­nalo sa kampanya sa iligal na droga kaya bahala na ang mga ito kapag bumalik ang dating talamak na problema sa iligal na droga sa bansa.

“Ako, frankly? I expect to lose it. Ang human rights ang manalo diyan. Ngayon, kayong mga— sa survey, kasali man kayo na parang kayo ang medyo disappointed, bahala na kayo diyan,” dagdag ng Presidente.

Kasabay nito binatikos ng Malacañang ang Amnesty International dahil hindi pa man nag-iinit ang PDEA sa kanilang anti-drug war operations ay inintriga na umano sila ng grupo matapos ihayag na ‘public relations stunt’ lamang ito ng gobyerno para mapahupa ang galit ng grupo sa kampanya ng pamahalaan.

“The Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), which has been recently assigned by President Duterte as the sole agency in charge of the government’s anti-illegal drug campaign, is now being demonized by Amnesty International,” ayon naman kay Presidential spokesman Ernesto Abella.