War on drugs hindi kaya ng PDEA – PNP

Nangangamba ngayon si National Capital Region Police Office (NCRPO) Director Oscar Albayalde sa posibleng pagtaas ng insidente ng mga drug pushing sa Metro Manila matapos tanggalin ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa hurisdiksyon ng Philippine National Police (PNP) ang war on drugs.

Ayon kay Albayalde, hindi kayang bantayan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang bawat sulok ng bansa lalo na ang Metro Manila na may 13 milyong populasyon dahil kulang sa mga tauhan ang ahensya.

Pero, tiniyak din ni Albayalde na hindi naman nila pababayaan at makikipagtulungan pa rin sila sa war on drugs sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga impormasyon at intelligence reports sa PDEA na may kaugna­yan sa iligal na droga sa kanilang nasasakupan.

Maging si PNP spokesperson Chief Supt. Dionardo Carlos ay nagsabi na pinangangamba­han mismo ni PNP Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa ang posibleng pagtaas ng drug activity at krimen sa bansa matapos alisin ang pulisya bilang pangunahing ahensya ng gobyerno sa war on drugs.