War on drugs bigo ba?

Nabigo ba si Pangulong Rodrigo Duterte sa giyera nito laban sa droga kaya ibinabanta na nito ang pagdedeklara ng Martial Law?

Ito ang tanong ni Magdalo party-list Rep. Gary Alejano matapos ang paulit-ulit na banta ni Pangulong Duterte na walang puwedeng pumigil sa kanya kapag nagdeklara ito ng Martial Law.

“Ibig bang sabihin nag-fail ‘yung war on drug,” ani Alejano sa pa­nayam ng Abante Tonite.

Aniya pa, walang ma­tinding dahilan kung bakit magdedeklara si Duterte ng Martial Law kundi dahil sa problema ng bansa ukol sa iligal na droga.

Ang giyera kontra droga ay sinimulan ni Duterte pagkaupong-pagkaupo nito bilang Pangulo ng bansa noong Hunyo 30, 2016 kung saan na­ngako itong tatapusin ang problema sa loob ng ­unang tatlo hanggang ­anim na buwan ng kanyang panunungkulan.

Gayunpaman, bago pa sumapit ang self-imposed deadline ni Duterte ay pinalawig niya ito dahil umano sa tindi ng problema at pagkatapos ay sunud-sunod na ang pagbabanta nito na magdedeklara ng Martial Law.

“Eto ay mapanganib lalo na sa estilo ni Duterte na hindi tumatanggap ng batikos sa kanyang pamamahala sa bansa at pagshort-cut sa demokratikong proseso at paggalang sa karapatang pantao,” ayon pa kay Alejano.

Subalit kung si Akbayan party-list Rep. Tom Villarin ang tatanungin, papalagan ng taumbayan si Duterte kapag nagdeklara ito ng Martial Law.

“There will be people’s resistance,” ani Villarin patunay aniya ang resulta ng Pulse Asia survey na 74% sa mga Filipino ay kontra na ibalik ang Martial Law sa bansa.

“Ipagpapatuloy namin ang advice directly and indirectly whatever forum we can chance upon, we will maintained our position, we will continue to present to him that martial law is not the way,” ayon naman kay Anakpawis party-list Rep. Ariel Casilao.