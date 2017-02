Wanted sa gobyerno: 230K guro, health professionals

Nangangailangan ang gobyerno ng 230,000 teachers at health professional hanggang 2022 kaya ngayon pa lamang ay pinapayuhan na ang mga senior high schools kung anong kurso ang kanilang dapat kunin sa kolehiyo.

Ito ang nabatid kay Makati Rep. Luis Campos Jr., kaya ngayon pa lamang ay pag-isipan na ng mga estudyante kung anong kursong dapat nilang kunin kung nais ng mga ito na magkaroon agad ng trabaho.

Ayon sa mambabatas, may kabuuang 181,980 public school teachers ang nakatakdang kunin ng Department of Education (DepEd) mula nga­yon hanggang sa taong 2020.

Ngayong 2017, aniya,­ kukuha ng 53,831 teachers ang DepEd para magturo sa mga pampublikong paaralan sa iba’t ibang panig ng bansa at may pondo na ito na P15.5 bilyon.

“The fastest-growing profession in the years ahead will be teaching, as DepEd steps up hiring to cope with the demands of a rapidly expanding public school system. The need for Math and ­Science teachers in particular will be exceptionally strong,” ani Campos.

Umaabot naman, aniya, sa 52,562 health practitioners ang kailangan ng Department of Health (DOH) simula ngayong taon hanggang taong 2022.

Kinabibilangan ito ng 39,466 nurses; 3,288 pharmacists; 2,862 medical technologists; 2,497 universal health care implementers; 2,424 physicians; 1,114 dentists at 911 public health associates.

Hindi umano dapat ikabahala ang magiging­ sahod ng mga ito dahil sa ngayon ay patuloy ang pagtaas ng suweldo ng mga government employees partikular na ang mga public school teachers kung saan ang isang Teacher 1 ay sumasahod na ng P19,077 bilang entry level at patuloy ang pagtaas nito.