WANGWANG, BODYGUARDS IBINAWAL NI PDU30

Umapela si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga kapwa opis­yal ng gobyerno­ laban sa paggamit ng wangwang o ­sirena at sandamakmak na bodyguards.

Ginawa ni Pangulong Duterte ang kautusan nitong Biyernes ng gabi sa 11th Ambassadors’ Tour Philippine Reception sa SMX Convention Center sa Davao City.

Maliban sa pag-awat sa paggamit ng wangwang at maraming bodyguards ay pinagbawalan din ni PDu30 ang mga miyembro ng kanyang gabinete na gumamit ng number 6 na plate number na naka-assign sa mga ito.

“And I told them — walang maggamit ng siren at I do not like ‘yung you would strut around with many bodyguards,” ayon pa sa Pangulo.

“Huwag kayong mag-siren, we are not a special breed. We are just ­workers of government, we are paid to work. We are not paid to strut around,” dagdag nito.

Binigyang-diin pa ni Duterte na isa lamang siyang simpleng opisyal ng gobyerno, katulad ng kanyang ama na dating gobernador ng Davao.

Ibinida pa ng Pangulo na malaya siyang nakakapagmotorsiklo mag-isa at walang kasamang bodyguard noong mayor pa ng Davao City.

Binanggit din nito na lilimitahan niya sa isa o dalawa na lamang ang bodyguard ng mga opis­yal ng gobyerno.

Kasabay ng ­nasabing mga paalala at pagba­bawal ay muling nanawagan si Pangulong Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na huwag masasangkot sa anumang katiwalian.