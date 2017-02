Walk for Life vs EJK

Hinikayat ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP)-Episcopal Commission on the Laity, ang mga Katoliko na lumahok sa isasagawa nilang “Walk for Life” sa darating na Pebrero 18 sa Quirino Grandstand.

Nabatid na ang “Walk of Life” ay bahagi ng aktibidad ng Simbahan ngayong Pro-Life month at isa ring pa­nawagan laban sa death penalty, abortion at extrajudicial killings (EJKs). Gaganapin ito dakong alas-4:30 ng madaling-araw hanggang alas-otso ng umaga sa Peb­rero 18.

Ayon kay Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabillo, chairman ng komisyon, layunin ng naturang aktibidad na kilalanin ang dignidad ng buhay lalo na ang mga nalululong sa ipinagbabawal na gamot.

“Walk for Life, ibig sabihin laban iyan sa death penalty, laban iyan sa abortion, laban iyan sa extrajudicial killing at laban din iyan sa drug addiction.

­Kasi ‘yung mga addicts din sinisira nila ang buhay nila at sinisira lang ang buhay ng iba.

Kaya iyan ay dapat pa­nindigan natin, panawagan sa mga lay faithful natin na sumama dito sa ‘Walk for Life’ na gagawin natin sa Quirino Grandstand,” pahayag ni Bishop Pabillo sa panayam ng Radyo Veritas.