WALANG VIP TREATMENT KAY DE LIMA

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Walang aircon, wa­lang shower sa halip ay tanging electric fan, tabo at kama ang nasa loob ng selda ni Senator Leila de Lima sa PNP custodial center.

Ito ang pagsasalarawan ni Chief Supt. Philip Philips, ang hepe ng PNP-HSS sa paglalagakan sa inarestong senadora kasunod ang pagbibigay-diin na walang ibibigay na VIP treatment kay De Lima.

Ang pagkapiit ng senadora sa Camp Crame ay alinsunod sa commitment order na ipinalabas ni Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 Judge Juanita Guerrero matapos iharap si De Lima sa korte kahapon ng umaga.

Sa PNP custodial center din nakakulong sina Senator Bong Revilla Jr. at Senator Jinggoy Estrada pero hindi umano magkakaroon ng pagkakataon si De Lima na makausap ang dalawa dahil magkahiwalay ang lugar ng babaeng bilanggo sa mga lalaking bilanggo.

Sinabi pa ng opisyal na pang-26 na bilanggo si De Lima at nag-iisang babae na ipapasok sa PNP custodial center.

Tiniyak naman ng opisyal na anumang oras at araw ay maaaring makadalaw ang immediate family at mga abogado ni De Lima.

Iginiit pa ng heneral na bagama’t simple lamang ang piitan ni De Lima, ang importante ay disente, maayos at malinis ang kinaroroonan nito.

Kaugnay nito, tiniyak naman ni De Lima na kahit siya ay nakakulong ay hindi siya tatahimik sa pagtuligsa sa mga kalabisan ng administrasyong Duterte, lalo na ang pagpatay sa mga inosenteng tao sa giyera kontra droga.

Sumuko kahapon ng umaga sa operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) si De Lima kung saan nanindigan itong hindi siya nahihiya na makulong sa ipinaglalabang karapatan ng taumbayan.

“Karangalan ko po na ako’y makulong dahil sa mga pinaglalaban ko,” diin ni De Lima sa isang ambush interview bago sumuko sa awtoridad.

Muli ring itinanggi ng senadora na nagkaroon siya ng koneksyon sa mga drug lord sa New Bilibid Prison (NBP) at nakinabang sa drug money tulad ng isinasaad ng isinampang kasong kriminal ng Department of Justice (DOJ) sa Muntinlupa Regional Trial Court.

“Inosente po ako. Wala pong katotohanan at pawang mga kasinungalingan ang mga ipinaparatang po nila sa akin na ako ay diumano ay nakinabang sa droga, diumano at tumanggap ng drug money, diumano ay nag-coddle o nag-protect ng mga drug convicts.

Pawang mga kasinungalingan ‘yan. Lalabas po ang katotohanan sa tamang panahon,” diin pa niya.