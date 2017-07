Walang ‘unli’ Martial Law!

Nanindigan kahapon si Senate Minority Leader Franklin M. Drilon na kung magkakaroon ng extension ng Martial Law, hindi dapat ito lumagpas sa orihinal na 60-day Martial Law na ipinairal sa Mindanao.

Ayon kay Drilon, hindi maaaring ihalintulad ang Martial Law sa unlimited rice dahil may hangganan ang pagpapairal ng batas militar alinsunod sa Kons­titusyon.

“Unlike ‘unli-rice’, there can be no ‘unli-Martial Law’,” diin ng senador.

Aniya, ikinarga sa probisyon ng 1987 Cons­titution ang paglimita ng Martial Law upang sa gayon ay hindi ito maabuso ng mga taong gustong magdeklara ng “perpetual” o kahit 5-year Martial Law.

Kung magkakaroon ng extension ng Martial Law dahil sa namamayani pa rin ang rebelyon sa Marawi City, sinabi ni Drilon na ang extension ay hindi dapat lumagpas ng 60 araw.

“Any declaration of Martial Law must be regularly reviewed, since it is the spirit of the present Constitution that that specific power of the President must be subject to a regular review. It should never be perpetual or even too long,” paliwanag pa niya.

Wala pang posisyon ang mga miyembro ng minority bloc kung susuportahan ang extension ng Martial Law dahil sa kailangan pa nilang marinig ang paliwanag ng security officials ni Pangulong Duterte.

“We are ready to listen to the explanations of the Secretary of National Defense, the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, and other members of the executive branch. We will listen, and see if indeed there is enough justification to warrant the extension of Martial Law in Mindanao,” ani Drilon.

Magkakaroon ng hiwalay na briefing ngayon sa Malacañang ang mga senador na kasapi ng majority bloc, kung saan si Pangulong Duterte mismo ang makakaharap ng mga senador na kaalyado ng administrasyon.