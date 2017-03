Walang sinibak, nag-resign si Laviña — Palasyo

Nilinaw kahapon ni Presidential Spokesperson ­Ernesto Abella na hindi sinibak si National Irrigation Administration (NIA) chief Peter Laviña kundi nagbitiw ito sa puwesto.

Itinanggi ni Abella na sinibak sa puwesto si ­Laviña at sa halip ay iginiit na nagbitiw ito sa kanyang posis­yon bilang NIA administrator.

Gayunman, tinanggap naman umano agad ng ­Pangulo ang desisyon ni Laviña.

“President Duterte has apparently accepted NIA chief Laviñas resignation,” paglilinaw ni Abella.

Samantala, nagpasalamat si Laviña sa ibinigay na oportunidad sa kanya ng Pangulo na magsilbi sa bayan­.

“Thank you for the opportunity to serve the government, especially to President Duterte, whose trust I have never betrayed,” nakasaad pa sa mensahe ni Laviña.