WALANG SASAYANGING ORAS SA ML EXTENSION

Walang masasayang. Ito ang pagtiyak ni Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos pagtiwalaan ng sambayanan ang pagpapalawig pa ng limang buwan ng Martial Law sa Mindanao na tatagal hanggang December 31, 2017.

Ayon kay Lorenzana, walang ipagsisisi ang sambayanan sa tiwalang ibinigay at nakatitiyak na gagawin ng defense department ang lahat para tugunan ang problema ng rebelyon sa Marawi City sa lalong madaling panahon.

“Your defense department will strive even more to deal with the rebellion decisively and expeditiously,” mensahe ni Lorenzana.

Siniguro rin ng kalihim na gagampanan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang kanilang misyon na magsilbi sa bayan ng buong katapatan, ipagtanggol ang bayan at mga mamamayan.

“Makaaasa ang sambayanan na hindi namin sasayangin ang tiwalang ito. Gagampanan ng ating Hukbong Sandatahan ang pagtatanggol sa bayan at mga mamamayan nang buong katapatan,” giit ng kalihim.

Aminado si Lorenzana na hindi niya inaasahan na maging overwhelming ang boto ng mga mambabatas para sa extension ng Martial Law sa Mindanao kasama ang suporta ng sambayanang Filipino.

Inilarawan pa ng kalihim ang boto ng mga senador at kongresista na ‘overwhelming vote of confidence.’

Samantala, tiniyak naman sa publiko ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na hindi maaabuso ng militar ang extended Martial Law.

Ayon kay Lt. Col. Jo-Ar Herrera, spokesman ng Joint Task Force Marawi, ipagpapatuloy nila ang pagrespeto sa karapatan ng mamamayan.

“Sabi ko nga ito ay prerogative ng ating Presidente at siyempre nakita naman natin ‘yung unanimous votes ng ating Kongreso, Senate, ang sa akin lang gusto kong sabihin sa ating mamamayan sa Mindanao na ‘wag silang matakot dahil ang sundalo n’yo po ay professional. Lahat po nang actions namin ay anchored sa rule of law,” pahayag ni Herrera.

“Nirerespeto namin ang bawat rights ng ating mga kababayan. Magpapatuloy po tayo na susundin ang international humanitarian law at tuluy-tuloy po ang pakikipag-ugnayan namin sa inyo. Tuluy-tuloy po ang pagkonsulta namin. We will ensure that civilian authorities ay nirerespeto namin,” dagdag pa ni Herrera.

“Kahit masakit man sa atin, meron tayong pagsubok na hinaharap. Gusto kong maintindihan ng ating mga kababayan na itong issue na ‘to ay ‘di laban ng military. Ito ay laban ng buong Pilipino kaya po humihingi kami sa inyo ng suporta, dasal, despite the high risk na ating hinaharap sa main battle area,” wika pa nito.