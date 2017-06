WALANG SABLAY SA TULONG NG US SA MARAWI — SENADO

Walang maling nakikita si Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimen­tel III sa tulong na ipinagkaloob ng US government sa mga sunda­long nakikipaglaban sa grupo­ ng Maute sa Marawi City.

Tinukoy ni Pimentel ang ilang kasunduan sa pagitan ng militar ng Pili­pinas at US military at sa kasunduang ito ay may mga bagay na maaari namang gawin ang Estados Unidos na hindi naman labag sa Konstitusyon.

“The Philippine military has in place numerous agreements with the US military. They can do things under these agreements for as long as they are not against our Cons­titution,” ayon kay ­Pimentel.

Paliwanag pa ni Pimentel, sa ilalim umano­ ng terminong nakapaloob sa Konstitusyon,­ nakasaad na ang pagtanggap ng technical at logistical support mula­ sa US military ay hindi­ naman ipinagbabawal kung kaya’t maituturing na ito’y naaayon sa Kons­titusyon maliban na lamang umano kung may kaso laban dito.

Maging si Senate Majority Leader Vicente Sotto III ay nagsabing hindi na kataka-taka ang tulong na ibinigay ng US dahil dati na rin naman umano itong ginagawa ng Amerika.

Sinabi naman ni Senator Gringo Honasan na anumang technical intelligence support mula sa US ay nakapaloob sa ilalim ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng US at Pilipinas.

“Basta’t walang tropa­ ang US na engaged sa ­actual combat,” ayon kay Honasan.

Una nang sinabi ni Pangulong Duterte, hindi siya humingi ng tulong sa Trump administration para mapuksa ang mga natitirang miyembro ng Maute Group sa Marawi City.