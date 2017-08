Walang Pinoy sa Virginia rally

Mahigpit ang isinasa­gawang monitoring ng embahada ng Pilipinas sa Washington DC sa sitwasyon sa Charlottesville, Virginia matapos magdeklara ng state of emergency ang pamahalaan nito dahil sa girian ng ilang demonstrador.

Ayon sa inilabas na kalatas ng Department of Fo­reign Affairs (DFA), nakausap ni Sec. Alan Peter S. Cayetano si Embassy Charge d’Affaires Patrick Chuasoto na nagsabing walang Filipino na nadamay sa mga nasaktan at inaresto sa nasabing kaguluhan.

Nabatid na isang babae ang nasawi habang 19 na iba pa ang sugatan nang araruhin ng isang kotse ang mga demonstrador.

“So far, the Philippine Embassy has not received reports from the Filipino Community or the Charlottesville police,” sabi pa ni Cayetano.

Sinasabing nagsimula­ ang kaguluhan matapos magsagawa ng ­rally ang white nationalists kung saan nakasalubong ng mga ito ang counter protestors.

Kaugnay nito, nana­wa­gan ang embahada sa mga Filipinos sa Charlottesville na umiwas sa gulo at manatili sa loob ng kanilang tahanan.

Sa tala ng DFA, may 125 Filipino ang nasa Charlottesville.