WALANG PATAY SA MIMAROPA OTBT, IKINATUWA NG PALASYO

Ikinatuwa ng Malacañang ang resulta ng isinagawang One Time Big Time (OTBT) Operation sa MIMAROPA ng Phi­lippine National Police (PNP).

Ang papuri ng Malacañang ay kaakibat ng ipinagkaloob na pagkilala o ibinigay na award sa MIMAROPA cops.

“We welcome the news that PNP-MIMAROPA’s One Time, Big Time operations recorded 233 arrests in just one day with no deaths reported,” paghahayag ni Presidential spokesperson Ernesto Abella sa press briefing sa Malacañang kahapon.

Ayon sa mga ulat, Agosto 25 nang ikasa ng PNP sa MIMAROPA ang anti-criminality ope­ration.