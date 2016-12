Walang paki

Mayroong tread sa isang viber group na sinulat ng isang kolumnista noong 1946 ukol sa kanyang limitadong pagbati ng Merry Christmas noong Pasko sa nabanggit na taon.

Hindi na natin babanggitin ang pangalan ang Ko­lumnista pero punung-puno siya ng hinanakit sa mga taong nasa kapangyarihan kaya hindi sila kasama sa kanyang mga binati ng Merry Christmas.

Hindi sila binati ng Merry Christmas dahil puwede naman daw nilang pagaanin ang buhay ng mga tao pero hindi nila ginawa, puwede naman daw silang maghasik ng kaligayahan pero hindi nila ginawa dahil ang kanilang puso ay bato at itim.

Ang tanging binati niya ay ang mga common tao, mga manggagawa, mga shineboy, mga nagbebenta ng dyaryo, mga mahihirap, mga ordinaryong manggagawa sa gobyerno tulad ng teachers at clerk, mga salesman at salesladies at mga taong walang pera at kapangyarihan.

Ang daming comment sa tread na ito dahil kung anong pagbabasehan mo ang kolum na ito, 70 years na ang nakakalipas, ‘yung mga hinaing ng mga karaniwang tao noong panahong ‘yun hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin ng mas nakakarami sa atin.

Tila ba walang pagbabago sa nakaraang 70 taon sa buhay ng mga Filipino kaya ang tanong ngayon… May aasahan pa ba tayong pagbabago para sa mga susunod na henerasyon ng mga lider ng ating bansa? Sana naman.

Pero ako, gusto kong bumati ng belated Merry Christmas sa lahat ng mga tao, ano man ang estado ng kanilang buhay at kasama rin ako sa nananalangin na ang mga lider talaga ng ating bansa ay magkaroon talaga ng malasakit sa kapwa at huwag unahin ang kanilang sarili.

Huwag sanang gayahin na ang taong binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod pero nagsamantala agad at gusto pang lumusot kahit buking na sila. Alam niyo na siguro kung sino ang mga tinutukoy ko. Puwedeng pre­sent government at past government sila nagsilbi kuno.

***

Ang mga tao sa probinsya, parang kalmado sa mga isyung panlipunan tulad ng bantang Martial Law, ang pagpatay ng mga vigilantes sa mga pinaghihinalaang mga adik at pushers pati na rin sa bangayan ng mga pulitiko sa ating bansa.

Meron naman silang opinyon at updated sila sa mga nangyayari sa Metro Manila dahil sa media pero sa kabuuan, parang wala silang pakiaalam sa nangyayari.

Sa paghahanapbuhay nakatutok ang karamihan sa mga tao sa probinsya kaya wala silang pakialam sa mga nangyayari dahil katuwiran nila, bakit sila nagpapaabala sa mga nangyayari sa Metro Manila at sa gobyerno eh wala naman epekto ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Kahit sino ang maupo sa gobyerno, wala naman daw pagbabago sa kanilang buhay at kailangan pumunta sila sa bukod tuwing madaling-araw at hapon na kung sila ay makakauwi na.

Kahit sino raw ang nakaupo sa gobyerno, kailangan pa rin nilang kumayod dahil hindi naman daw ibinibigay ng gobyerno ang kanilang pangangailangan, hindi naman daw gaganda ang kanilang buhay kung hindi sila kakayod.

Kapag nagkasakit sila, hindi naman daw ang gobyerno ang sasagot sa kanilang pagpapagamot. Oo nga’t may tulong ang gobyerno sa gastos pero kakarampot ang itinutulong. Pang-down lang sa hospital kulang na ang itinutulong ng gobyerno.

Kunwari gagastos ka ng P60,000 sa pagpapagamot, P6,000 lang ang sasagutin ng isang ahensya ng gobyerno kahit mayroon kang kontribusyon du’n. Makakatulong ba ‘yun? Hindi eh. (dpa_btaguinod@yahoo.com)