Walang marching orders sa gabineteng makakaliwa

Sa kabila ng pagpapatigil ni Pangulong Duterte sa peace talks ng gobyerno sa Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF), tuloy pa rin ang trabaho at makakadalo pa rin sa cabinet meeting ang ilang opisyal ng gobyerno mula sa hanay ng rebeldeng komunista.

Ayon kay Presidential Communications­ Office (PCO) Secretary­ Martin­ Andanar, hangga’t walang inilalabas na utos ang Pangulo sa mga opis­yal ng gobyerno na makakaliwa ay patuloy­ nilang gagampanan ang kanilang trabaho sa ­administrasyong Duterte.

Ilan sa mga opisyal ng gobyerno na hinugot mula­ sa Communist party­ ay sina DSWD Secretary ­Judy Taguiwalo, ­Liza Maza ng National Anti-Poverty Commission (NPAC) at Terry Ridon, chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP).

“Ayaw ko naman ding pangunahan ang ating Pangulo sa kanyang gagawin, kung ano ang kaniyang desisyon sa mga Cabinet members na miyembro po ng kaliwa. Pero I’m sure that the President already knows what to do. Alam din naman natin na magaga­ling din ang mga Cabi­net members na leftist na kasama po natin. Si Secretary Taguiwalo is very good,” wika ni Andanar sa state-run Radyo ng Bayan nitong Lunes.

“Wala po (marching orders). Pero I’m sure that we will hear from the President soon,” dagdag pa niya.